Lapresse.it - Mondiale per club 2025 in tv gratis. Sorteggio gironi: come funziona e chi partecipa

Leggi su Lapresse.it

Ilperin tv saràsu Dazn. L’annuncio arriva oggi, alla vigilia deldeidelle squadre che riguarderà anche le italiane Juventus e Inter, inserite in seconda fascia. Anche il, in programma domani giovedì 5 dicembre a Miami, sarà trasmesso in diretta esulla piattaforma di streaming a partire dalle 19 ora italiana.Ilperin tvTutte le 63 partite del torneo saranno disponibili gratuitamente su Dazn per i tifosi di tutto il mondo. “Grazie a questo accordo, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno guardare il torneo di calcio perpiù accessibile di sempre gratuitamente”, ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino. Shay Segev, amministratore delegato di Dazn, saluta l’accordo “miliare”. L’accordo prevede la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro.