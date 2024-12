Movieplayer.it - Liza Minnelli: la sua vita privata e la carriera saranno raccontate in una serie tv

Leggi su Movieplayer.it

I diritti della prossima autobiografia disono stati acquistati da Magnolia Hill Productions per realizzarne unatv. Lae ladipotrebbero presto essere al centro di unatelevisiva: Magnolia Hill Productions ha infatti ottenuto i diritti della prossima autobiografia della star. Tra le pagine si racconterà il percorso dell'attrice come artista, le difficoltà affrontate e la sua prospettiva sul mondo di Hollywood. La storia didiventa unaIl nuovo libro potrà contare su ben 15 anni di conversazioni trae Michael Feinstein, con cui ha collaborato per anni. Josh Getlin e Heidi Evans, giornalisti e autori, hanno collaborato alla creazione della biografia che verrà edita da Grand .