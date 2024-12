Inter-news.it - L’Inter segue Zeballos! Baccin stregato dall’esterno del Boca Juniors

La missione Sudamericana di Dariocontinua in Argentina: la dirigenza delsta visionando Exequiel, centrocampista del. PIACE– Darioè attualmente in Sudamerica. Gli attuali obiettivi delsono due: pensare al campo, con il binomio Serie A-Champions League da portare avanti con la medesima importanza, e cominciare a programmare il futuro. Non tanto quello più immediato, con la finestra invernale di mercato che resta sempre complicata da gestire, bensì spostarsi sull’estate per capire come rafforzare la squadra in ottica futura. Uno dei nomi chestando con grande attenzione è quello di Exequiel.Chi èOscar Exequielè nato a Santiago del Estero, la più antica città fondata dai coloni spagnoli in Argentina, ancora esistente in quanto tale.