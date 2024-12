Gamberorosso.it - Le parole "aceto” e “balsamico” sono di tutti e non solo dell'Italia. La sentenza che ha sconvolto i produttori modenesi

Cinque anni fa, il 4 dicembre 2019, i giudici Ue (seguendo le posizioni’Avvocato Generale espresse il 28 luglio) sancirono che la protezione europea concessa nel 2009 all’indicazione geografica “di Modena IGP” valevanel complesso: questa non implicava cioè che le singole parti di quella proposizione fossero ugualmente tutelate. In particolar modo, che lo fossero legeneriche “” e “”, sia da sole che insieme, sia inno, sia in una traduzione. Da queste parti si gridò, come sempre, all’attacco’Ue alle specialitàne, ma a guardar bene le cose non stavano affatto così, anche se nel frattempo molti interessi e anche qualche testata poco attenta non hanno proprio aiutato i consumatori a farsi un’idea più chiara sul tema. Proviamoci dunque e partiamo dall’inizioa vicenda legale.