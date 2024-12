Laverita.info - La scherma si riaffida a Usmanov per salvare la partecipazione ai Giochi

L'uzbeko, riconfermato alla guida della Federazione internazionale dellaper il quinto mandato, assicura: «Mi impegno a garantire un futuro promettente per la, promuovendone uno sviluppo dinamico. Farò tutto il possibile per realizzare questo obiettivo, nonostante i recenti tentativi di denigrare e calunniare il nostro amato sport, trasformandolo in un’arena di conflitti che nulla hanno a che fare con i valori sportivi».