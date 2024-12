Linkiesta.it - La crisi idrica in Basilicata viene da lontano

«Erogazionesospesa». L’avviso inviato da Acquedotto Lucano arriva via Sms ai cittadini della. Da mesi, le notifiche si ripetono quasi quotidianamente. La Regione sta vivendo unasenza precedenti. Un paradosso per una terra storicamente ricca di acqua, di cui però non sorprendersi. Come in ogni situazione di emergenza, il problema è la mancanza di prevenzione. I fronti dimenticati sono almeno due: la manutenzione della retee l’adattamento al cambiamento climatico. Il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del governo è arrivato il 21 ottobre 2024, ma è dalla fine di settembre che l’Acquedotto Lucano – ente pubblico che gestisce la rete – è costretto a razionare l’acqua: «Erogazionesospesa dalle 18:30 alle 6:30 del mattino». I razionamenti, però, non sono bastati e la diga della Camastra, serbatoio d’acqua per centoquarantamila cittadini, si è prosciugata.