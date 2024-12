Gravidanzaonline.it - Jennifer Lopez sull’essere una madre single: “Sono abbastanza?”

Intervistata da Entertainment Weekly a proposito del suo ruolo nel film Unstoppable, dove interpreta Judy Robles,del camoione di wrestling Anthony Robles,si è aperta sulla maternità, che lei stessa ha talvolta vissuto da.“A volte nella mia vitastata una mammae michiesta: ‘per loro?'”, ha riflettuto la star, parlando del percorso di crescita dei suoi gemelli sedicenni, Max ed Emme, avuti con l’ex marito Marc Anthony.Dopo il divorzio doloroso da Ben Affleck, storia che, come lei stessa ha affermato, l’ha “quasi distrutta”, anche se ha tentato di nascondere le difficoltà con i figli,ha preso davvero a cuore il ruolo di Judy Robles, diventata mamma appena sedicenne del wrestler famoso per avere una gamba sola. Newssu come NON protegge i suoi figli dalla lettura di pettegolezzi sui social L’artista ha parlato del fatto che i suoi figli leggano i commenti su di lei in quanto famosa: “tecnologici, cercano tutto.