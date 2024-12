Ecodibergamo.it - Incomunicabilità e desiderio (inappagato) nei racconti di Francesco Ruffinoni

Si intitola «e frustrazione» il primo libro di, giornalista e autore di Eppen. Con una scrittura a tratti densa, a tratti spoglia e febbrile,indaga stati d’animo come l’insoddisfazione e il senso di incompiutezza, ma anche grandi temi come l’incapacità di comunicare, la morte e l’ingerenza dei media. Senza nascondere la grande – necessaria – passione per la letteratura e la filosofia