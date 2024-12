Movieplayer.it - Harry Potter: il set LEGO della Battaglia di Hogwarts è in sconto su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Oggi vi segnaliamo che suil setdiè attualmente scontato. Il setdiè attualmente in offerta su. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 75,64€, con unodell'11% sul prezzo consigliato indicato (84,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al set in questione passando dal box seguente, o . Il setdiè venduto e spedito da: Ladiprende vita in un set imperdibile Rivivete uno dei momenti più epicisaga dicon il setdi. Progettato per giovani .