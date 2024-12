Iltempo.it - Cosa c'è dietro il carro funebre di Grillo. Il Vaffa a Giuseppi e la rinascita "rosa"

Come alcuni credono nella vita eterna dopo la morte, può esserci un oltre anche per i 5 Stelle. Altro che «funerale», il videomessaggio di, diffuso nella scorsa mattinata, è un appello a “non mollare” o forse, come ha detto un'attivista della prima ora, una "nuova chiamata alle armi". La metafora delha un significato: si chiude un capitolo per un altro. Il partito di Conte, quello della svolta a sinistra o della magia di «Oz», come è stato definito l'ex premier dal fondatore, è «stramorto». Detto ciò, esiste un «humus» derivante dalla decomposizione della creatura deceduta, ovvero quell'«identità», che non sarà mai cancellata da alcuna leadership, alleanza o accordo di palazzo. Beppe vuole dire ai suoi che ha «un'idea per il futuro». Sono gli stessi fedelissimi del comico a riferire come l'Elevato abbia, nei fatti, già avviato i lavori per un Movimento alternativo che ci sarà, comunque dovessero andare le votazioni, che si terranno dal 5 all'8 dicembre.