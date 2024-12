Gqitalia.it - Con MSGM si riscoprono i bar di quartiere a Milano

torna a celebrare la città dicon un progetto che incarna lo spirito dei suoi quartieri e della loro socialità autentica: “I Bar di”. Questa iniziativa, pensata per il Natale 2024, trasforma l’idea del bar come luogo di ritrovo quotidiano, elevandolo a epicentro della vita urbana contemporanea. Con un focus sulla sostenibilità, il legame con il territorio e la valorizzazione dei vini artigianali italiani,ridisegna l’esperienza del bar, rendendola una celebrazione della tradizione che si rinnova.“I Bar di” non sono semplicemente locali, sono spazi che incarnano il cambiamento lento ma costante della città, dove le conversazioni tra habitué, i gesti semplici e il piacere di stare insieme si fondono con una nuova visione della socialità urbana.ha selezionato quattro realtà milanesi che rappresentano perfettamente questa filosofia, ognuna con una narrativa unica e un design che mescola storia e innovazione.