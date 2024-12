Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Lazio fa lo sgambetto a Moncada: tutto su Reda Belahyane. La trattativa

Leggi su Dailymilan.it

Lasi muove sule prova a fare loale aper il talento del Verona. LaNon solo il. C’è anche lasul giovane centrocampista di proprietà dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste, forte delle richieste del tecnico Marco Baroni (ex Verona), starebbe sondando il terreno per il centrale marocchino che in questo avvio di stagione ha fatto vedere grandi cose, tanto che è stato registrato anche un incontro tra le parti.Sul classe 2004 ricordiamo che c’è anche il Diavolo, con il direttore dell’area tecnica Geoffreyche ha già tracciato la linea per le prossime sessioni di: prima proprioe poi Samuele Ricci in estate.