Bob i convocati dell’Italia per Altenberg | Baumgartner guida il gruppo azzurro al debutto stagionale

Da sabato 7 a domenica 8 dicembre si svolgerà ad(in Germania) ilprimo appuntamentodella Coppa del Mondo 2024-2025 di bob. Sul budello tedesco vedremo in azione monobob e bob a 2 femminile, bob a 2 e bob a 4 maschile per un totale di quattro competizioni nell’arco del weekend.Il direttore tecnicoMaurizio Oioli ha convocato nove atleti: Patrick, Robert Mircea, Riccado Ragazzi, Mattia Variola, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Fabio Batti, Nicholas Artuso e Alex Pagnini. Grande curiosità per capire quale sarà il rendimento dei vari equipaggi azzurri, in primis quelliti dal pilota.L’obiettivo più realistico sarà quello di stabilizzarsi nella top10, cercando di avvicinarsi in alcune occasioni alla zona podio. Dopoil circuito maggiore farà tappa la settimana successiva a Sigulda per poi fermarsi fino al 2025.