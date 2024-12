Ilrestodelcarlino.it - Beko, un paese in ansia. Corteo di lavoratori e falò natalizio davanti alla fabbrica

Ascoli, 4 dicembre 2024 – Festività natalizie diverse, quelle che si prepara a vivere la popolazione di Comunanza. Il momento di difficoltà che tante famiglie stanno attraversando, a causa della decisione della multinazionaledi chiudere lo stabilimento che si trova in, non lascia indifferente proprio nessuno. Non è un caso, infatti, che all’assemblea pubblica che si è svolta lunedì all’auditorium Luzi erano presenti anche tanti semplici cittadini. In questo momento, il messaggio che arriva dai comunanzesi è quello di un territorio compatto, che continuerà a far sentire la sua voce per evitare che lafine del 2025 lasci senza lavoro oltre 300 operai. A tal proposito, un altro importante momento di condivisione sarà quello di sabato prossimo. Alle 10, infatti, i dipendenti dellae i loro rappresentanti sindacali sfileranno inlungo le vie del, partendo dallo stabilimento e arrivando sotto al Comune.