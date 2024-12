Anteprima24.it - Villa Carrara, restituito edificio: al Comune resta il parco

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la firma dell’intesa e la consegna ufficiale delle chiavi, torna nella disponibilità dei Cavalieri dell’Ordine di Malta,a Pastena. Questa mattina, Dopo settimane di polemiche sulla destinazione dei libri della biblioteca che ilha dovuto prelevare e sistemare in un’altra location, l’incontro con il sindaco di Salerno e la sottoscrizione del patto che riconsegna l’nelle mani e nella gestione dei proprietari che hanno concesso aldi continuare ad occuparsi dell’area verde. Ancora non è chiara quale sarà destinazione d’uso dell’, ma è certo che l’Ordine vuole fare in modo di guadagnarci e rendere remunerativa la struttura che ha alti costi di gestione. anche per quanto riguarda la sicurezza, non sono ancora chiari i termini, ma il priore ha assicurato l’impegno a fare in modo che l’abbia la necessaria protezione dopo gli atti vandalici e la continua traccia del passaggio di tossicodipendenti nei giardini pubblici che hanno reso necessario anche un intervento ed un provvedimento da parte deldi Salerno.