Traffico Roma del 03-12-2024 ore 13 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al via oggi lavori di potatura in Piazza Ragusa con riduzione di carreggiata fino al 20 dicembre lavori di potatura alberi in Piazza San Giovanni da oggi è fino al 5 dicembre inevitabili disagi alla circolazione chiusa via Latina tra Largo Pietro tacchi Venturi e via Franco Bartoloni per lavori alla rete fognaria da oggi tornano attive le linee 238 mentre fino al 20 gennaio 2025 permane modificato il servizio della linea e 5 14:19 a causa dei lavori di riqualificazione della tangenziale est fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana a via Di Monte stallonara e via di Malagrotta delle due direzioni inevitabili ripercussioni alin tutta la zona per lavori notturni chiuso il sottovia Ignazio Guidi e il Sotto via Corso d’Italia dalle 21 di questa da fino alle 6 di domani mattina dal 7 dicembre al 6 gennaio attivo il piano trasporti speciale per Natale apreviste navette gratuite per il centro storico potenziamento delle linee bus e metro porte l’estensione degli orari della ZTL e sconti per i parcheggi In collaborazione con Luce Verde infomobilità