Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 10:00

Luceverdedalla redazione incolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perintenso della Bufalotta la Tiburtina che proseguendo dalla Casilina alla via Ardea mentre in carreggiata esterna Ci sono code a tratti tra Casalotti e Pontina e nel settore opposto tra Prenestina e Bufalotta coda in entrata città sulla diramazioneSud perintenso da Torrenova a raccordo auto in fila sulla tangenziale est dal verano a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni auto in fila anche sul tratto Urbano della A24-teramo da via Togliatti alla tangenziale est e tra Tor Cervara a raccordo anulare altri file sulla Tiburtina entra da città a partire da via Casal Bianco chiusa via di Lagosanto da via di Mezzocammino in seguito ad un incidente la polizia locale inoltre ci segnala un incidente sul lungotevere Arnaldo da Brescia all’altezza di via Maria Cristina e delle code per lavori in via di Tor Pignattara è via di Porta Furba Ciro da Urbino e via Tuscolana auto in fila sullaFiumicino perintenso da Parco dei Medici albero della Magliana verso la capitale ancora in coda ilsulla via Pontina da raccordo alla Cristoforo Colombo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito