Lettera43.it - Rigopiano, nuovo processo per sei dirigenti regionali e il sindaco di Farindola

Leggi su Lettera43.it

La Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata il 3 dicembre 2024 ha disposto und’appello per seidella Regione Abruzzo e ildi, Ilario Lacchetta, nell’ambito della tragedia dell’Hotel, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. L’incidente costò la vita a 29 persone, tra ospiti e dipendenti della struttura. Confermata invece la condanna definitiva a un anno e otto mesi per Francesco Provolo, ex prefetto di Pescara, per omissione di atti d’ufficio e di falso ideologico in atto pubblico. Ilprocedimento riguarderà anche un tecnico comunale e cinquedella Provincia. L’appello bis sarà giudicato dal tribunale di Perugia e si concentrerà sui reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. I giudici di Cassazione hanno ribadito la complessità del caso, che ha richiesto ulteriori valutazioni sui fatti e sulle responsabilità.