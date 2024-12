Iodonna.it - Rendere attuale un look di 25 anni fa? L'attrice australiana sa come si fa

A volte anche il passato può regalare sorprese. Nicole Kidman è stata una delle protagoniste della 34ª edizione dei Gotham Awards, uno degli eventi che apre la stagione americana dei premi cinematografici, al Cipriani Wall Street di New York. Si tratti di premi che celebrano il meglio del cinema indipendente, e quest’anno la 57enneera tra i candidati per la categoria “Miglior performance protagonista” grazie al suo ruolo nel film Babygirl. Tra le tante star che hanno calcato il red carpet, il suoè stato uno di quelli che ha saputo catturare l’attenzione. L’ha scelto un abito che non solo esprimeva classe, ma anche una forte coscienza verso un nuovo modo di fare moda, sostenibile e raffinato. Lo stile di Nicole Kidman guarda le foto L’abito vintage di Nicole KidmanPer l’occasione, l’ha scelto un abito iconico di Dolce & Gabbana, un pezzo della collezione autunno/inverno 1998, proveniente direttamente dagli archivi del brand.