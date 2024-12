Lanazione.it - Paolo Jannacci & Enzo Gentile in Ecco tutto qui - Le canzoni e la vita di Enzo Jannacci

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Venerdì 6 dicembre 2024 alle 21.15 al Teatro di Cavriglia,inqui - Lee ladiquello che avreste voluto sapere die non avete mai osato chiedere. Nel 2013 ci lasciava un artista che ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano dalla fine degli anni Cinquanta.è stato un musicista curioso, ha scritto e cantato per raccontare la nostra storia quotidiana, lo si ricorda come personaggio di successo in teatro, in televisione, al cinema. È stato un medico legatissimo alla professione e ha fatto della “sua” Milano un luogo privilegiato per stare dalla parte dei più umili e degli emarginati. Tra dischi e, dal palcoscenico e dal piccolo schermo i tanti modi per capire chi è stato: la testimonianza della sua carriera in un incontro con il figlio, anche stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, e con, un giornalista che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene.