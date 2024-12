Tvplay.it - Nzola torna in Serie A, colpo a sorpresa in attacco

Il possente attaccante M’Balapiace a diversi club e intriga il suo possibile ritorno inA. Occhio già al mercato di gennaio.Il calciatore angolano M’Balaè ormai una vecchia conoscenza del nostro calcio e lo abbiamo visto giocare in diverse categorie. Negli ultimi anni il giocatore ha prima mostrato il suo talento traB eC e poi lo abbiamo apprezzato inA dove si è fatto conoscere soprattutto allo Spezia e poi ha giocato nella Fiorentina.inA,in(Lapresse) TvPlayGenio e sregolatezza, per moltiè un giocatore che potrebbe dare ancora di più al nostro calcio e poteva fare una carriera ancora superiore. In passato oltre alla Fiorentina M’Bala è stato vicino ad Inter e Milan e intanto alcuni club stanno monitorando la sua situazione, N’Zola potrebbere presto inA.