Marvel Rivals ha ricevuto il trailer di lancio con tanta azione e supereroi

Games e NetEase Games hanno pubblicato ildidi, il nuovo sparatutto PVP a squadre basato suche consente ai giocatori di assemblare una squadra die supercriminali in continua evoluzione che combattono con poteri unici in una serie di mappe distruttibili provenienti dalMultiverse.Il gioco verrà lanciato il 6 dicembre alle 0:00 UTC con tutti gli eroi sbloccati e giocabili gratuitamente ale oltre. I giocatori potranno pre-caricare il gioco su Steam a partire dal 4 dicembre alle 0:00 UTC. Oltre aldi, il team di sviluppo ha svelato una nuova mappa per Klyntar: Symbiotic Surface e ha anche annunciato i dettagli sulla colonna sonora ufficiale del gioco, insieme ad uno speciale fan AMA.Precisiamo che ildipresenta la famosa cantante rock Chrissy Costanza mentre esegue la sigla “‘Til the End”.