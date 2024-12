Biccy.it - Lulù Selassiè, stalking a Bortuzzo: a giudizio con bracciale elettronico

Dopo le notizie su Alessandro Basciano, un’altra protagonista del Grande Fratello Vip 6 è finita nei guai.è stata denunciata peraggravato da Manuele adesso dovrà indossare untto. Il Messaggero ha dato la notizia, riportando anche alcuni messaggi inquietanti.“«Se non stai con me ti ammazz0 e mi ammazz0». E poi messaggi, biglietti appostamenti e dichiarazioni d’amore. LucreziaHailé non era riuscita ad accettare la fine della sua relazione con Manuelcampione di nuoto paralimpico che, con la sedicente principessa etiope e influencer aveva partecipato all’edizione 2021-2022 del Grande Fratello vip. Quell’amore, consumato tra le pareti del Truman show di casa nostra, era diventato l’ossessione della ventiseienne”.con iltto