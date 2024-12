Linkiesta.it - Le ferite di Bhopal restano aperte

Leggi su Linkiesta.it

Esattamente quarant’anni fa, una terribile tragedia ebbe luogo a, città dell’India centrale. La notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984 doveva essere una notte di festa per la comunità indù, con migliaia di persone per le strade per celebrare decine di matrimoni. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella serata si sarebbe trasformata in un incubo.Durante quella notte, un’esplosione all’interno di un impianto di pesticidi della Union Carbide Corporation, una multinazionale statunitense, rilasciò nell’aria una nube tossica di gas pericolosissimi per la salute umana. La gente, in preda alla confusione, avvertì un odore pungente simile al cavolo lesso. Nessuno conosceva la ragione di quello che stava accadendo, le persone morivano o erano in preda a spasmi e vomito, e cercavano disperatamente di sfuggire al fumo che avanzava verso la città.