Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone e Gut-Behrami per la generale, ma occhio a Goggia. Collomb non mi sorprende”

L’ASCESA DI GIORGIASi sta finalmente concretizzando la speranza di Giorgia. È sempre stata bravissima, era la rivale della Colturi nelle categorie giovanili, e talvolta l’ha anche battuta. A Soelden e Levi non aveva sciato bene, poi da Gurgl ha cambiato marcia, forse anche stimolata dai risultati della Colturi. Secondo me scia davvero bene, ma per me non è assolutamente una sorpresa; ero invece sorpreso in negativo quando la vedevo sciare male nelle prime gare. Poi sono arrivati anche i primi punti per Ilaria Ghisalberti. Diciamo che indei timidi segnali ci sono, mentre lane ha dato uno più consistente.LE PROSPETTIVE DI GIORGIAVediamo l’evoluzione, è molto giovane: ha 18 anni. Se continua così, potrà ottenere risultati sempre migliori. Ha superato lo step del cambiamento dalle categorie giovanili alla Coppa del Mondo.