La Promessa Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 Dicembre 2024 | Abel Rivela La Verità Sulla Gravidanza Di Jimena!

Ladal 9 al 13si toglie un peso dalla coscienza e confessa a Jana e Manuel che ladiera falsa. Tutto quindi è destinato a cambiare!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 16 al 20, al centro dell’attenzione torneràdopo tanto tempo. La moglie di Manuel farà ritorno a La, male renderà subito le cose difficili confessando laa Jana e Manuel sull’aborto della donna. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Curro continua ad avere dei confronti con Alonso, durante i quali lui gli parla dell’amore provato per Dolores. Jana chiede di essere presente in uno dei colloqui successivi, anche se di nascosto, per sentire cosa ha da dire il marchese.