La Corea del Sud dichiara la legge marziale: «Dobbiamo proteggerci dalle forze comuniste nordcoreane»

Il presidente sudno Yoon Suk-yeol ha annunciato l’introduzione dellad’emergenza, accusando l’opposizione di attività antistatali e collusione con ladel Nord. Durante un discorso televisivo, il leader conservatore ha affermato: «Dichiaro laper proteggere la libera Repubblica didalla minaccia dellenordne, per sradicare le spregevolianti-statali filo-nordne e per salvaguardare il nostro ordine costituzionale». Yoon ha motivato la decisione con l’obiettivo di difendere il Paeseche, a suo dire «stanno paralizzando il governo». Laconsente al presidente di mobilitare l’esercito per mantenere l’ordine pubblico ed esercitare poteri straordinari, ma può essere revocata se l’Assemblea nazionale, attualmente controllata dal partito d’opposizione, votasse contro.