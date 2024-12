Gqitalia.it - Jaguar cambia tutto, ma resta «l’auto più bella mai realizzata»

Bisogna essere dei visionari per riuscire a parlare di un’auto per ore senza far cenno a come quest’auto si guida. Su strada sarà perfetta, non ci sono dubbi, una GT quattro porte elettrica al 100%, con un’autonomia di guida fino a 770 km, 15 minuti per la ricarica completa. Ma il punto della nuova Design Vision Concept di, che ha appena debuttato all’Art Visual di Miami, non è questo. La nuovavuole essere un’esperienza prima che un’auto. Un’ispirazione, un’opera d’arte. «Un’auto per chi non è appassionato di auto», scherza Richard Stevens, Brand Design Directorper farci capire che la nuova, che uscirà sul mercato a fine 2025 ed è stata anticipata dalla Type 00, non vuole piacere solo al pubblico dei petrolhead, ma agli artisti, ai designer, ai cultori del dettaglio.