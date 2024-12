Inter-news.it - Inter, scatta l’operazione mercato: Baccin vola in Sudamerica – TS

Leggi su Inter-news.it

Ieri sera il Gran Galà del Calcio è stato a tinte nerazzurre: l’è stata la miglior squadra dello scorso anno, Simone Inzaghi i miglior allenatore., intanto, è focalizzato sul calciocon una missione in.MISSIONENA PER– Beppe Marotta, Piero Ausilio e Javier Zanetti; non c’era Dario, con il dirigente atterrato in Argentina per un blitzno. Questa per il calcioè infatti la stagione della semina: per vedere giocatori e per rinfocolare i rapporti con i vari operatori dipresenti sul posto. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Una missione che ha valenza ancora più importante dopo che Oaktree ha acquistato il club nerazzurro: attenzione alla nuova filosofia verso i giovani. Questo modificherà in modo importanti i punti cardinali delnerazzurro, e l’arrivo di Tomás Palacios ne è stata la prima conferma.