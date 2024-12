Iltempo.it - I prezzi schizzano per tutti i servizi-extra: aumenti fino al 443%

Gli-costi praticati dalle compagnie aeree per iconnessi ai voli fanno impennare ifinali dei biglietti, al punto da portare adaldelle tariffe base proposte al pubblico. Lo afferma la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo, che da anni monitora l'andamento del comparto e garantisce tutele ai passeggeri. Negli ultimi anni iaggiuntivi proposti dai vettori in fase di acquisto online di un biglietto aereo si sono moltiplicati, tramutandosi in un business stimato per il 2024 in ben 148 miliardi di euro a livello globale se si considera anche la vendita di polizze assicurative, auto a noleggio, alberghi, ecc., realizzate tramite i siti web delle compagnie aeree. Quando un utente cerca di prenotare un volo online, si ritrova a fare i conti con una serie lunghissima di proposte diaggiuntivi a pagamento che, se acquistati, possono far salire enormemente il costo del viaggio: si va dal bagaglio a mano alla scelta del posto a sedere, dal check-in automatico agli accessi prioritari a gate e controlli di sicurezza,a coperture assicurative mediche e parcheggi auto in prossimità degli aeroporti.