Sbircialanotizia.it - Fieg, all’informazione nella manovra solo briciole

Leggi su Sbircialanotizia.it

Anche con emendamenti finirebbe un settimo dei fondi a sostegno del cinema e degli spettacoli dal vivo Sono' quelle che potrebbero finire al settore dell'informazione, visto chelegge di Bilancio in discussione in Parlamento, gli interventi a sostegno del settore all’inizio non erano nemmeno previsti. Ma se arriverà il via libera agli .