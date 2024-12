Lanazione.it - Emergenza pediatrica al centro

Si terrà il 6 e il 7 dicembre nell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la terza edizione di ’Specializzando in prima linea. Informazione in formazione! Dalla simulazione alla teoria dell’’, organizzata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell’Università, diretta dal professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria dell’Aou Senese. Il 6 dicembre si terrà la prima giornata dedicata al tema della simulazione dagli aspetti teorici a quelli pratici e si svolgerà nelle aule pediatriche del lotto 4; parteciperanno all’evento anche specializzandi in Pediatria delle Università di Salerno e Napoli. Il 7 dicembre invece, nell’aula magna deldidattico, si terrà una giornata di confronto tra professionisti e i medici specializzandi, dopo i saluti istituzionali del rettore Roberto Di Pietra, delle professoresse Paola Piomboni e Antonella Naldini, insieme al direttore generae delle Scotte Antonio Barretta e alla direttrice sanitaria Maria De Marco.