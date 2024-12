Ilnapolista.it - De Gea, The Athletic ricorda il suo record in Premier di 14 salvataggi: “Eroico contro l’Arsenal nel 2017”

Leggi su Ilnapolista.it

Domani sera il turno infrasettimanale dellaLeague vedrà confrontarsi Arsenal e Manchester United. In occasione del match vieneto che proprio sette anni fa ci fu una delle migliori prestazioni della carriera di David De Gea, ora portiere della Fiorentina, che lasciò i Reds nel 2023 a parametro zero dopo dodici anni.La prestazione eroica di De Gea in Arsenal-Manchester United delTheracconta:David de Gea sette anni fa, il 2 dicembre, quando lo United batté3-1, servì una prestazione eroica. I suoi 14restano undal 2003-04, eguagliando Vito Mannone e Tim Krul per il maggior numero di parate in una vittoria inLeague. Ci vuole un certo livello di forza mentale per mantenere un numero elevato di clean sheets (reti inviolate) consecutivi o accumularedurante una singola partita.