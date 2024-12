Formiche.net - Cosa penso della vicenda Stellantis. L’opinione di Cangini

Difficile dare torto a Carlo Calenda, che sul CorriereSera accusa “la sinistra” di essersi “totalmente disinteressata”crisi die delle scelte dissennate del Ceo, oggi dimissionario, Carlos Tavares.Accusa che, naturalmente, vale anche per il segretario del maggior sindacato italiano. “Fino a tre mesi fa anche il leaderCgil Landini taceva, forse voleva tenere buoni rapporti con Gedi, la società degli Elkann che possiede Repubblica e La Stampa”, insinua Calenda. E, per quanto sgradevole, l’insinuazione appare tutto sommato credibile.Quale che sia la spiegazione, il desiderio di non compromettere i rapporti con i maggiori quotidiani d’area piuttosto che la naturale inclinazione a non pestare i piedi ai padroni del vapore, balza agli occhi il fatto che sinistre e sindacato abbiano preferito mobilitare le piazze evocando un’astratto ritorno in auge del fascismo piuttosto che denunciando la concreta evaporazione di posti di lavoro minacciati da una politica industriale evidentemente dissennata.