Cityrumors.it - Collegno, l’ombra del concorso in omicidio: Alex Cotoia rischia

Il dramma ditorna sotto i riflettori: la Procura Generale ipotizza il coinvolgimento del fratello dinella morte del padre.Un nuovo capitolo si aggiunge al caso di, il giovane che aveva ucciso il padre Giuseppe Pompa nel 2020 per difendere la madre dalle sue violenze. A distanza di quattro anni, la Procura Generale riapre la questione, ipotizzando ilinvolontario per il fratello di, Loris.una svolta concreta al caso dicityrumors.it foto AnsaIl dramma familiare, che ha già scosso l’opinione pubblica,ora di trascinare entrambi i fratelli in un processo che mette in discussione il confine tra legittima difesa e responsabilità penale. La nuova indaginedi riscrivere la storia di questa drammatica vicenda, aggiungendo ulteriori tensioni a una famiglia già segnata dal dolore.