Agi.it - Centrosinistra, un pullman 2.0 e il focus salute. La ricetta di Prodi

AGI - Ildell'Ulivo 2.0 non percorre l'Italia come l'originale, ma utilizza la rete per raccogliere idee e proposte per costruire il programma con cui candidarsi al governo. Romano, che del- quello su ruote - fu l'ideatore, dispensa consigli alla segretaria del Pd che lo ascolta in prima fila alla libreria Spaziosette di Roma. Sotto i soffitti affrescati, ad ascoltare il Professore ci sono i protagonisti deldi oggi e di ieri. Da Arturo Parisi a Luigi Zanda, da Peppe Provenzano alla stessa Elly Schlein. L'occasione è data dalla presentazione del libro scritto a quattro mani dae Massimo Giannini, “Il dovere della speranza”. Quando si accenna alla vittoria delad Anzio e Nettuno,sfodera un grande sorriso: “Ma è come quando la destra vinse a Sassuolo”.