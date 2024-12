Lettera43.it - Beppe Grillo su un carro funebre: «Il Movimento è stramorto ma è compostabile»

rompe il silenzio e interviene pubblicamente sulla situazione interna del5 Stelle. Come anticipato in un post accompagnato da una foto con Gianroberto Casaleggio, il fondatore del M5s ha preso la parola martedì sui suoi canali social, in diretta dalle 11:03, un orario simbolico che richiama la data del voto per l’elezione di Giuseppe Conte come leader. «Il, ma è. L’humus che c’è dentro non è morto. Ci attende qualcosa di meraviglioso», dicenel video pubblicato su Facebook, in cui appare alla guida di un: «Ho mandato a Conte una cinquantina di progetti ma non si è fatto più trovare»ha richiesto la ripetizione del voto dell’assemblea costituente del5 Stelle, all’indomani del risultato che ha visto il 63 per cento della base approvare l’uscita di scena del garante.