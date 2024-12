Lanazione.it - Alia, inaugurata la nuova mensa aziendale

Prato, 3 dicembre 2024 - Si è svolta oggi, nella sede diMultiutility in via Paronese 104 a Prato, l’inaugurazione della, completamente rinnovata per offrire ai lavoratori un’esperienza all’insegna del benessere, della qualità e della sostenibilità. La, attiva dal 2003, serviva finora circa 200 pasti al giorno; grazie al restyling, la capacità è stata ampliata con 25 posti aggiuntivi e la qualità del servizio è stata significativamente migliorata. L’intervento, realizzato in collaborazione con Sodexo, che gestisce il servizio da gennaio 2024, ha incluso l’introduzione di macchinari all’avanguardia e una linea self-service ampliata, che consente una maggiore offerta di piatti caldi e freddi. Anche il bar è stato completamente ristrutturato, offrendo uno spazio accogliente per colazioni, spuntini e momenti di socialità.