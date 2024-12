Movieplayer.it - A Different Man conquista il premio come miglior film ai Gotham Awards 2024, tutti i vincitori

La drammatica pellicola targata A24 interpretata da Sebastian Stan ha sbaragliato la concorrenzando ilprincipale, mentre Sing Sing si porta a casa i premi per lei interpretazioni. AMan, interpretato da Sebastian Stan, hato ilper ilai. La consegna è avvenuta lunedì sera nel corso della cerimonia tenutasi presso il Cipriani Wall Street a New York City. Le categorie recitative hanno visto il trionfo di Sing Sing, che si è portato a casa ilper ilattore protagonista, andato a Colman Domingo, e quello per ilnon protagonista,to da Clarence Maclin. Oltre a onorare i candidati, ihanno previsto la consegna di premi speciali ad alcune delle più grandi star di Hollywood, .