Oasport.it - WADA apre al microdosaggio: con Sinner una palese contraddizione nel ricorso al TAS

Nel mese di febbraio dovrebbe andare in archivio in un modo o nell’altro l’intricato caso di Jannik. Il n.1 del mondo tennis, positivo in due circostanze al Clostebol, dovrà rispondere al TAS, dopo che laha deciso di riaprire il “fascicolo”. In primo grado, infatti,era stato completamente scagionato dalle accuse al termine del procedimento avviato dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency).L’Agenzia mondiale dell’antidoping ha fatto appello al Tribunale Arbitrale dello Sport per un discorso di “negligenza” (richiesta di uno/due anni di squalifica), in quanto è acclarato per quanto è stato dimostrato che Jannik non si sia dopato, valutando anche le quantità infinitesimali della sostanza trovata nel suo organismo. Una storia arcinota in cui Trofodermin usato dal fisioterapista Giacomo Naldi, per una ferita a un dito, ha finito per “contaminare” anche, visto il massaggio applicato da Naldi sul corpo del tennista.