Linkiesta.it - Viviana Varese è la chef, oste e narratrice nelle cucine di Villa Passalacqua

Leggi su Linkiesta.it

Ancora una volta è il Lago di Como a offrire lo spunto perfetto per una fuga dal quotidiano e per venire proiettati in quello che sembra un film, ma che realmente è uno dei progetti di ospitalità all’italiana più prestigiosi al mondo. A Moltrasio, leggermente defilata dall’agglomerato principale di case e con ampie balconate discendenti sul lago, si sviluppa, maestosa,. Riaperta al pubblico nel 2022, dopo un importante restauro, la proprietà appartiene alla famiglia De Santis, illuminata discendenza di imprenditori alberghieri di zona (già proprietari del Gran Hotel Tramezzo) e oggi più che presenti nella gestione e coordinamento di questa realtà. Progettata alla fine del Settecento per volontà del Conte Andrea Lucini, ladivenne un luogo di ritrovo per personalità dell’epoca, sede di concerti, riunioni politiche e momenti culturali.