Visitazione, restauro della chiesa. Ora mancano solo i fondi da Roma

La fine dell’anno potrebbe essere decisiva per sapere su quantipotrà contare la Diocesi di Pistoia per ildi San Michele a Carmignano. Dopo l’annuncio del contributo di 500.000 euro, inserito nel bilancio di previsione triennaleRegione Toscana, c’è attesa per lo stanziamento del Ministero dei Beni Culturali. La Diocesi esprime soddisfazione per l’attenzioneRegione ma guarda anche con prudenza al futuro perché la priorità è chiudere il cantiere che riguarda ildell’ex convento ecanonica (1.200.000 euro di spesa di cui il 70% è finanziato, il resto da pagare) e poi pensare ai lavori del tetto il cui costo ammonta a circa 800.000 euro. Nel frattempo la villa medicea di Poggio a Caiano che ospita lavede un aumento dei visitatori e tutto esaurito hanno registrato le visite guidate organizzate dall’associazione Artemide di Firenze: ieri, ci sono stati due gruppi con oltre 30 persone ciascuno.