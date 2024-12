Sport.quotidiano.net - Via alla prevendita per Mantova-Pisa

, 2 dicembre 2024 - Già in vendita, da questa mattina, i biglietti per la sfida di sabato 7 dicembre alle 15 tra. Come noto infatti, nei giorni scorsi, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno aveva evidenziato il profilo di rischio dell’incontro rendendo obbligatoria la tessera del tifoso. Questo specificava il provvedimento: “Per l’incontro di calcio di Serie B, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia diai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportivaSporting Club, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ‘Sporting Club’ ovunque residenti, esclusivamente per il settore ospiti”.