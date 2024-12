Quotidiano.net - Una soluzione per ogni esigenza. Si amplia l’offerta di UniCredit

Leggi su Quotidiano.net

UNA, PERdell’investitore. Ecco la logica seguita dal gruppoattraverso il team di Public Distribution, la "fabbrica" di prodotti finanziari che emette diverse tipologie di strumenti per gli investitori che vogliono costruirsi un proprio portafoglio in autonomia. Obbligazioni, certificati di investimento (in inglese certificates) e covered warrant (prodotti derivati con un funzionamento simile a quello delle opzioni). Si compone così la gamma di offerta diPublic Distribution, che emette strumenti quotati direttamente su listini regolamentati di Borsa Italiana come Sedex e Cert-X per i certificati, Mot ed EuroTlx (nel segmento Bond-X) per le obbligazioni. "Forniamo agli investitori tanti piccoli mattoncini, lasciando loro la libertà di utilizzarli come meglio preferiscono per ottimizzare il proprio portafoglio", dice Marco Medici (foto sopra), responsabile Public Distribution Italia di, Gruppo guidato da Andrea Orcel (foto sotto).