Siamo andati oltre… Uomini e Donne nuova coppia ma già nei guai | la scoperta sul cavaliere e scatta la rivolta in studio

, ci sono addii eccellenti e segnalazioni pesanti. Anticipazioni davvero succose quelle fatte via social dall’esperto Lorenzo Pugnaloni su alcuni dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Soprattutto sono arrivate diverse segnalazioni con conseguenze pesanti per alcuni personaggi del programma. Tanto per cominciare ilFabio, che sta uscendo con Gemma, è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna.In particolare Fabio è stato beccato “a cena con una donna con i capelli rossi“. E non è la prima segnalazione che arriva sul suo conto. Tra l’altro il, dopo aver confessato di essersi innamorato di Gemma, inritratterà tutto. Inoltre, informato delle segnalazioni sul suo conto, reagirà accusando la dama di averlo fatto ‘pedinare’. Ma non è finita: ci sono importanti novità su un, un tronista e su Mario Cusitore.