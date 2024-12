Reggio Emilia sala gremita e applausi per James Franco | Amo il cinema italiano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 dicembre 2024 – Sorridente, cordiale,è entrato – assieme al regista Claudio Giovannesi – in unaalAl Corso tra glidel pubblico. Per la prima volta diretta da un regista, la star di Hollywood è protagonista del film “Hey Joe”, con una storia ambientata a Napoli negli anni ’70, che passa tutta attraverso i suoi occhi e che lo impegna con la nostra lingua. "Sono tante le cose che ti portano ad accettare un ruolo – ha detto–. In questo caso oltre alla storia ci sono state altre cose che mi hanno fatto subito decidere di accettare: avevo appena visto ‘La paranza dei bambini’ di Claudio, poi amo il. Ho apprezzato ‘Gomorra’ di Matteo Garrone. E quando ho visto la firma di Maurizio Braucci nella sceneggiatura non ho avuto più nessun dubbio.