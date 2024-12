Tarantinitime.it - Raccolta differenziata, mercoledì in consiglio la mozione del PLI

Tarantini Time Quotidiano4 dicembre, inComunale, sarà discussa unadi cui sono il primo firmatario, condivisa e sostenuta da tutti i colleghi del centrodestra. Lariguarda il nuovo servizio di, una questione prioritaria e di assoluta importanza per il futuro della nostra città. La nuova organizzazione del servizio, purtroppo, risulta ancora più inefficace rispetto al sistema precedente, già caratterizzato da gravi carenze. Taranto, infatti, si trova agli ultimi posti tra i Comuni italiani per percentuale di, un dato che non possiamo più permetterci di ignorare. Differenziare poco ha un costo altissimo per i cittadini. Oltre ai costi sostenuti per il conferimento in discarica, la bassa percentuale dicomporta il pagamento dell’ecotassa da parte del Comune, un’ulteriore spesa che grava significativamente sulle tasche dei tarantini.