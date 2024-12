Lortica.it - Opocsoro

L’oroscopo del 2 dicembre: stelle insonnolite e pianeti in modalità Zen (forse)Secondo giorno di dicembre e il cielo astrologico sembra già pronto a complicare la vita. I pianeti non collaborano e le stelle si limitano a fare il minimo sindacale, come se anche loro stessero aspettando le vacanze di Natale. Preparatevi: sarà una giornata piena di meh e con qualche colpo di scena, perché il karma non dorme mai.ArieteLa tua impazienza oggi raggiunge livelli olimpionici. Vorresti tutto e subito, ma il mondo ti risponde con un “Aspetta un attimo”. Le stelle ti consigliano di rallentare e non spingere troppo: se continui così, anche il semaforo rosso ti sembrerà un complotto personale. Toro La tua voglia di stabilità oggi verrà messa alla prova da imprevisti fastidiosi, tipo il collega che cambia i piani all’ultimo minuto o la moka che decide di esplodere.