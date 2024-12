Ilgiorno.it - Metropolitana M1 rossa a Milano oggi: circolazione sospesa sulla linea Atm. Cosa è successo a Loreto

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 dicembre 2024 –M1 delladiquesta mattina, lunedì 2 dicembre. Poco prima delle 8 disono scattati i soccorsi alla stazione di, lungo la: una persona è stata travolta da un convoglio della. Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso laè stata temporaneamente. Sul posto il personale di Atm, i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la Polmetro. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto: l’ipotesi più probabile è che possa essersi trattato di un gesto volontario. Inevitabili i disagi per chi usa ladella, molto frequentata, in particolare nell’orario in cui si è consumata la tragedia, che coincide con l’orario di spostamento dei cittadini verso luoghi di lavoro e studio.