Massimo Lopez investito da un pirata della strada | Poteva essere peggio VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Paura perche è statoda uno scooteril 29 novembre a Roma, poco dopoandato in scena al Teatro Olimpico. L’attore era in compagnia di amici e stava attraversando Piazza Gentile da Fabriano quando è stato travolto dal motociclista che non si è fermato a prestare soccorso.?è stato poi portato in ospedale, dove i medici hanno accertato una frattura al naso, una a un ditomano e diverse escoriazioni. Con unsui social ha poi spiegato: “Mi è andata bene,”. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente in moto stava viaggiando ad alta velocità e avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto che era scivolata a terra, ha proseguito la sua corsa travolgendo anche. Mentre l’attore veniva soccorso, il motociclista ha approfittato del momento di confusione per fuggir sul mezzo.